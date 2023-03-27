Valencia'dan müjde yakın

Kanarya'da Enner Valencia, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. 33 yaşındaki futbolcu yoğun şekilde bir tedavi görüyor. İzinli olduğu günlerde dahi tesislere gelen Valencia hem tedavisini sürdürüyor hem de yavaş yavaş güçlendirme çalışmaları yapıyor. İlk MR'ı çekildiğinde diz travması teşhisi konan yıldız ismin Beşiktaş maçına yetişmesine imkansız gözüyle bakılıyordu. Bu ihtimal yüzde 50'ye kadar yükseldi.

KRAL FORMDA

Enner Valencia 25 golle Süper Lig'de açık farkla krallıkta ilk sırada. Son maçlarda da çok etkili. 33 yaşındaki oyuncu son 5 maçta da fileleri sarstı. Ekvadorlu oyuncu son 5 karşılamada 9 gol kaydetti. Teknik direktör Jorge Jesus da onun yetişmesisini bekliyor.