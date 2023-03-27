Serdar hazır kıta

Sarı lacivertlilerde hücum hattından Enner Valencia, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin sakatlığı var. King ve Batshuayi derbide kesin yok. Valencia ise yetişmek için uğraşıyor. Forma giyemezse Serdar Dursun kritik görevi üstlenecek. Tecrübeli futbolcu ise hazır. Beşiktaş derbisi öncesinde büyük bir hırsla çalışıyor. Jorge Jesus ona forma verirse tek bırakmayacak. Yanına ikinci forvet olarak Joao Pedro'yu da koymayı planlıyor.
Sarı lacivertlilerdehücum hattından Enner Valencia,Joshua King ve MichyBatshuayi'nin sakatlığı var. King veBatshuayi derbide kesin yok. Valenciaise yetişmek için uğraşıyor. Formagiyemezse Serdar Dursun kritikgörevi üstlenecek. Tecrübelifutbolcu ise hazır. Beşiktaşderbisi öncesindebüyük bir hırsla çalışıyor.Jorge Jesus onaforma verirse tek bırakmayacak.Yanına ikinciforvet olarak Joao Pedro'yuda koymayı planlıyor.