Osayi Samuel parlıyor

Jorge Jesus'un fazla forma vermediği Bright Osayi Samuel, Konyaspor deplasmanında kritik bir rol üstlenmişti. Nijerya Milli Takımı'nın Gine Bissau ile oynadığı mücadelede de etkili oyununu sürdürdü. Afrika basını "Her ileri gittiğinde tehdit oluşturdu. Geriye de hızlı şekilde döndü. Nijerya Milli Takımı'nı seçmesi doğru bir tercih oldu" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus'un fazla forma vermediği Bright Osayi Samuel, Konyaspor deplasmanında kritik bir rol üstlenmişti. Nijerya Milli Takımı'nın Gine Bissau ile oynadığı mücadelede de etkili oyununu sürdürdü. Afrika basını "Her ileri gittiğinde tehdit oluşturdu. Geriye de hızlı şekilde döndü. Nijerya Milli Takımı'nı seçmesi doğru bir tercih oldu" ifadelerini kullandı.