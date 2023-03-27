Moral buldular

Milli arada sarı-lacivertli futbolcular izin yapma fırsatı buldular. Willian Arao ailesiyle birlikte İtalya'ya gitmişti. Miguel Crespo da Dubai'ye gitti. Arada moral depoladılar. Beşiktaş derbisi öncesinde stres attılar. Arao derbiye hazır olduğunu söyledi.
Milli arada sarı-lacivertli futbolcular izin yapma fırsatı buldular. Willian Arao ailesiyle birlikte İtalya'ya gitmişti. Miguel Crespo da Dubai'ye gitti. Arada moral depoladılar. Beşiktaş derbisi öncesinde stres attılar. Arao derbiye hazır olduğunu söyledi.