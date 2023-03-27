Jesus kalıyor mu?

A 'Bolanın Youssouf Zaydou haberini verirken başlıkta "Jorge Jesus ve büyükler (Porto, Sporting ve Benfica) Youssouf'u takip ediyor" ifadelerini kullandı. Bu başlık "Jesus gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalacak. Şimdiden kadroyu oluşturuyor" yorumunu da beraberinde getirdi.
A 'Bolanın Youssouf Zaydou haberini verirken başlıkta "Jorge Jesus ve büyükler (Porto, Sporting ve Benfica) Youssouf'u takip ediyor" ifadelerini kullandı. Bu başlık "Jesus gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalacak. Şimdiden kadroyu oluşturuyor" yorumunu da beraberinde getirdi.