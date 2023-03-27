İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor.
İki ezeli rakip, 27. hafta öncesi şampiyonluğun en büyük iki adayı konumunda bulunuyor.
Galatasaray, topladığı 60 puanla zirvede yer alıyor.
Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz hafta aldığı Konyaspor yenilgisiyle 14 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.
Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ise 54 puanla 2. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin bir maç eksiği de bulunuyor.
İki takım da sezonu zirvede tamamlamak için mücadelesini sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor.
Ezeli rakipler, yeni sezonda da yarışacakları tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.
İtalyan basını, iki takımın talip olduğu ismi duyurdu.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN MONTIPO'YA KANCA
TUTTOmercatoWEB'te yer alan habere göre Fenerbahçe ile Galatasaray, Hellas Verona kalecisi Lorenzo Montipo'yu istiyor.
Haberde iki takımın Barcelona kalecisi Inaki Pena'yı da gündeminde tuttuğu aktarıldı.
İtalyan kaleci, bu sezon Hellas Verona formasıyla 27 maçta görev aldı.
1.91 boyundaki eldiven, kalesinde 45 gol gördü.
Montipo 3 maçta ise kalesini gole kapattı.
Lorenzo Montipo'nun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
İşte o haber...
İşte o haber...