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İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İtalyan basını, iki ezeli rakibin sezon sonunda kadrosuna katmak istediğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:07
İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

İki ezeli rakip, 27. hafta öncesi şampiyonluğun en büyük iki adayı konumunda bulunuyor.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Galatasaray, topladığı 60 puanla zirvede yer alıyor.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz hafta aldığı Konyaspor yenilgisiyle 14 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ise 54 puanla 2. sırada yer alıyor.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Sarı-lacivertlilerin bir maç eksiği de bulunuyor.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

İki takım da sezonu zirvede tamamlamak için mücadelesini sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Ezeli rakipler, yeni sezonda da yarışacakları tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek kadro kurmak istiyor.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

İtalyan basını, iki takımın talip olduğu ismi duyurdu.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN MONTIPO'YA KANCA

TUTTOmercatoWEB'te yer alan habere göre Fenerbahçe ile Galatasaray, Hellas Verona kalecisi Lorenzo Montipo'yu istiyor.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Haberde iki takımın Barcelona kalecisi Inaki Pena'yı da gündeminde tuttuğu aktarıldı.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

İtalyan kaleci, bu sezon Hellas Verona formasıyla 27 maçta görev aldı.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

1.91 boyundaki eldiven, kalesinde 45 gol gördü.

İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı

Montipo 3 maçta ise kalesini gole kapattı.

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