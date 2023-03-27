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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ameliyat oldu!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Lincoln Henrique ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında ameliyet oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 21:23
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ameliyat oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştığı Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique, takımdan ayrı kalmıştı. Sarı-lacivertliler Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden yapıldı. 'Geçmiş olsun Lincoln Henrique' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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