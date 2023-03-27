FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, sezona damga vuran isimlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, sezona damga vuran isimlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.
Teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olan ve kulübünde hem sağ hem de sol bekte başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, gittiği her yerde peşine scoutları takıyor.
Avrupa'nın devleri, 23 yaşındaki futbolcunun sadece kulüp değil, milli takımda da neler yapabildiğini önemsiyor.
Ermenistan maçında 74 dakika sahada kalan Ferdi, ortaya koyduğu performansla sadece Kuntz'u değil, takipçilerini de memnun etti.
Sabah'ta yer alan habere göre Ajax, Napoli ve Dortmund'un izlediği Ferdi için İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın da bir girişimde bulunacağı öğrenildi.
İtalyan ekibinin kadrosunda bir diğer milli futbolcu Merih Demiral da bulunuyor.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.
2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi. 2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 8 maça çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro...