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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde. Milli futbolcu için sürpriz bir kulübün girişimde bulunacağı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:10
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, sezona damga vuran isimlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

Teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olan ve kulübünde hem sağ hem de sol bekte başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, gittiği her yerde peşine scoutları takıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

Avrupa'nın devleri, 23 yaşındaki futbolcunun sadece kulüp değil, milli takımda da neler yapabildiğini önemsiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

Ermenistan maçında 74 dakika sahada kalan Ferdi, ortaya koyduğu performansla sadece Kuntz'u değil, takipçilerini de memnun etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

Sabah'ta yer alan habere göre Ajax, Napoli ve Dortmund'un izlediği Ferdi için İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın da bir girişimde bulunacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

İtalyan ekibinin kadrosunda bir diğer milli futbolcu Merih Demiral da bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor?

2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi. 2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.

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