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FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyunu terk eden Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 08:10
FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi, sahayı sedyeyle terk etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Yıldız futbolcunun yapılan tetkikler sonrası en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti. Belçikalı futbolcunun döneceği maç netleşti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Kanarya'nın hücumdaki önemli silahı Michy Batshuayi sakatlık sorunu yaşıyor. Belçikalı forvet oyuncusunun tedavisinin olumlu seyrettiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Batshuayi'nin, milli aranın ardından Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali yok. Tecrübeli isim Fatih Karagümrük maçına ise belirsiz...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Ancak yıldız isim Ankaragücü mücadelesiyle birlikte kesin olarak sahalara dönüş yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Batshuayi, bu karşılaşmalarda 15 gole imzasını atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Belçikalı futbolcu, sezon başında Premier Lig devi Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 50 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.

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