FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalara döneceği maç netleşti!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi, sahayı sedyeyle terk etmişti.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi, sahayı sedyeyle terk etmişti.
Yıldız futbolcunun yapılan tetkikler sonrası en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti. Belçikalı futbolcunun döneceği maç netleşti. İşte detaylar...
Kanarya'nın hücumdaki önemli silahı Michy Batshuayi sakatlık sorunu yaşıyor. Belçikalı forvet oyuncusunun tedavisinin olumlu seyrettiği belirtildi.
Batshuayi'nin, milli aranın ardından Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali yok. Tecrübeli isim Fatih Karagümrük maçına ise belirsiz...
Ancak yıldız isim Ankaragücü mücadelesiyle birlikte kesin olarak sahalara dönüş yapacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Batshuayi, bu karşılaşmalarda 15 gole imzasını atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.
Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.
Belçikalı futbolcu, sezon başında Premier Lig devi Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 50 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...