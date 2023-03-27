FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Sarı-lacivertliler, iç transferde takımdan ayrılacak isimleri netleştiriyor.
Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimlerin başında ise İrfan Can'lar geliyor. İşte detaylar...
Kanarya'da İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat performanslarıyla gözden düştüler.
Kaleci İrfan Can ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'den satın alma opsiyonlu kiraladığı İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımla yalnızca 2 karşılaşmada görev aldı.
24 yaşındaki genç eldivenin güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...
Öte yandan Fenerbahçe'de, Altay Bayındır ile kontrat yenilenmesine rağmen yabancı bir kaleci düşüncesi hala var.
Takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim İrfan Can Kahveci'nin adı ise Hull City ile anılıyor.
Ancak yıldız futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe'de 31 maça çıkan 27 yaşındaki İrfan Can, bu müsabakalarda 6 gol atarken 3 de asist yaptı.
İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...