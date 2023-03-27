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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde de yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, takımdan gönderilecek iki ismi belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:03
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Sarı-lacivertliler, iç transferde takımdan ayrılacak isimleri netleştiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimlerin başında ise İrfan Can'lar geliyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Kanarya'da İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat performanslarıyla gözden düştüler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Kaleci İrfan Can ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'den satın alma opsiyonlu kiraladığı İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımla yalnızca 2 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

24 yaşındaki genç eldivenin güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Öte yandan Fenerbahçe'de, Altay Bayındır ile kontrat yenilenmesine rağmen yabancı bir kaleci düşüncesi hala var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim İrfan Can Kahveci'nin adı ise Hull City ile anılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Ancak yıldız futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

Bu sezon Fenerbahçe'de 31 maça çıkan 27 yaşındaki İrfan Can, bu müsabakalarda 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu

İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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