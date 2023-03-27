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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak konusu oldu. Portekizli teknik adamın pazar günü oynanacak maç öncesi genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:19
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Mücadele öncesi Fenerbahçe, topladığı 54 puanla ve maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

49 puanı bulunan Beşiktaş ise 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Ezeli rakibi gibi son 3 maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş da Kadıköy'den zaferle ayrılarak üst sıraları zorlamyı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Büyük maçların tamamında sahaya üçlü defans anlayışıyla çıkan Jorge Jesus, bu maçta hangi sistemi uygulayacağı adeta maçın en kritik sorusu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Sarı lacivertliler üçlü defans oynarsa sahaya Serdar Aziz-Samet-Szalai; dörtlü defans oynarsa Osayi-Samet-Szalai-Ferdi dizilişiyle çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

ARDA GÜLER İLK 11'E

Hürriyet'in haberine göre; İrfan Can Kahveci'nin form grafiğinde yaşadığı düşüş, Jesus'un zihninde Arda'yı formaya bir adım daha yaklaştırırken orta sahada forması garanti olan tek isim Arao.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Bu kritik maçta Jesus'un forma vermek için bu hafta antrenmanlarda dikkatle izleyeceği diğer iki isim Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Zenit maçında istekli oyunu ve güzel golüyle çıkışta olduğu belli olan Mert Hakan, antrenmanlardaki performansı belirleyici olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Zor bir sakatlık sürecinden geçse de milli arada sağlık ekibinin titiz çalışma süreciyle Beşiktaş maçında oynama olasılığı yükselen Enner Valencia'nın yanında King'in yokluğunda forma Joao Pedro'nun olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Bu sezon büyük umutlarla alınsa da yaşadığı iki ciddi sakatlıkla bir türlü bekleneni veremeyen Pedro için bu maç çıkış maçı olabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Arda Güler...

Jesus golcüsünü Karagümrük hazırlık maçında 90 dakika oynatmış, Alanya maçında süre vermiş, Zenit karşısında ilk 11'de sahaya sürerek maç eksiğinden kurtulmasını sağlamıştı.

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