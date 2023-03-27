Ankaragücü'ne hazır

Kanarya'nın hücumdaki önemli silahı Michy Batshuayi de sakatlık sorunu yaşıyor. Belçikalı forvet oyuncusunun tedavisinin olumlu seyrettiği belirtildi. Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali yok. Karagümrük maçına ise belirsiz. Ancak Ankaragücü mücaedelesiyle birlikte kesin olarak sahalara dönüş yapacak.
Kanarya'nın hücumdaki önemli silahı Michy Batshuayi de sakatlık sorunu yaşıyor. Belçikalı forvet oyuncusunun tedavisinin olumlu seyrettiği belirtildi. Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali yok. Karagümrük maçına ise belirsiz. Ancak Ankaragücü mücaedelesiyle birlikte kesin olarak sahalara dönüş yapacak.