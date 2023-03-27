Aklım futbolda

Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min- Jae'nin adı Manchester United ile anılıyor. Güney Koreli stoper "Sezon henüz bitmedi. Ben de sadece futbola ve Napoli'ye odaklanmış durumdayım. Transferimle ilgili bir şey düşünmüyorum" dedi. Bu yaz büyük bir transfer yapabilir.
Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min- Jae'nin adı Manchester United ile anılıyor. Güney Koreli stoper "Sezon henüz bitmedi. Ben de sadece futbola ve Napoli'ye odaklanmış durumdayım. Transferimle ilgili bir şey düşünmüyorum" dedi. Bu yaz büyük bir transfer yapabilir.