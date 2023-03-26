Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joao Pedro krizi patlak verdi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamayan Brezilyalı oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Beklentileri karşılayamayan İtalyan futbolcunun yönetim ve teknik heyeti karşı karşıya getirdiği iddiası ortalığı karıştırdı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 16:35
Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Fenerbahçe'de Joao Pedro krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcu şimdiye kadar beklenen performansı sergileyemedi.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu, tam kapasitesine ulaşamadı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Batshuayi ve Joshua King'in sakatlıklarının ardından gözler Pedro'ya dönmüştü ancak hazırlık maçında da vasatı aşamadı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Yaşadığı sakatlık sonrası sahalara geri dönen tecrübeli futbolcu, yine form tutamadı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Jorge Jesus, Zenit maçında kazanılan penaltıyı Joao Pedro'nun kullanması talimatı verdi.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Portekizli hoca, öğrencisinin gol atıp moral bulmasını umuyordu. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top dışarı gitti.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Hayal kırıklığı yaratan Pedro'nun yönetim ve teknik ekibi karşı karşıya getirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

YÖNETİM VE JESUS KARŞI KARŞIYA GELDİ!
Akşam'ın haberine göre; Geçtiğimiz yaz döneminde İtalya'dan büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Joao Pedro, Ali Koç ve Jorge Jesus'u fikir ayrılığına itmiş durumda.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Bir türlü bekleneni veremeyen 31 yaşındaki hücum oyuncusunu, Portekizli teknik direktör dışında pek destekleyen yok.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve yaşadığı sakatlık ile daha da formsuz hale gelen Joao Pedro, takımın gol yükünü çekmekten çok uzak durumda.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Son olarak Kadıköy'deki hazırlık maçında Zenit'e karşı ilk 11 başlayan Pedro, sahada pek bir varlık gösterememiş ve eleştirilerin odak noktası olmuştu...

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Ayrıca bir de penaltı kaçıran İtalyan hücumcu, yönetim ile hoca arasındaki fikir ayrılığının daha da netleşmesini sağlamış oldu.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Nihayetinde ise yönetimin daha farklı hücum seçeneklerini kurgulamasını beklediği Jorge Jesus, tercihini Joao Pedro'dan yana kullanmaya devam edecek gibi duruyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

YAZIN VEDA EDİLECEK
Fenerbahçe forması ile 18 maça çıkan ve sadece 2 gol ile 1 asistlik fark yaratabilen İtalyan hücumcu, yazın gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

6.5 milyon euro güncel piyasa değeri olan Pedro'nun, en azından 4 milyon euro civarlarında bonservis bedeli getirmesi bekleniyor.

DİĞER
Kanser ile savaşan Survivor Nagihan Karadere'yi kızdıran olay! Sosyal medyada tehditler savurdu: Yanınıza bırakmayacağım!
Karsu Dönmez'in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi "nur içinde yat" dedi ünlülerden mesaj yağdı
F.Bahçe'de tutunamamıştı! G.Saray yeni sezon için listesine aldı
İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan Flamengo açıklaması!
İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu
2023-YÖKDİL/1 soru ve cevap anahtarı PDF indir!
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İstanbul barajları doluluk oranı (26 Mart 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! 16:40
F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor 16:35
Jesus'tan Flamengo açıklaması! Jesus'tan Flamengo açıklaması! 16:33
Kim Min-Jae sinirlendi! "Bu tür saçmalıklar..." Kim Min-Jae sinirlendi! "Bu tür saçmalıklar..." 16:14
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 15:31
Büyükçekmece evinde Aliağa'yı farklı geçti! Büyükçekmece evinde Aliağa'yı farklı geçti! 15:30
Daha Eski
Bursaspor ayrılığı resmen duyurdu! Bursaspor ayrılığı resmen duyurdu! 14:54
GS hazırlık maçı hangi kanalda? GS hazırlık maçı hangi kanalda? 14:43
Karabağ-Galatasaray canlı izle! Karabağ-Galatasaray canlı izle! 14:35
Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu 14:25
İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu 14:19
Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... 14:13