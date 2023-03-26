Fenerbahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor

Fenerbahçe'de Joao Pedro krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcu şimdiye kadar beklenen performansı sergileyemedi.
Fenerbahçe'de Joao Pedro krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcu şimdiye kadar beklenen performansı sergileyemedi.
Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu, tam kapasitesine ulaşamadı.
Batshuayi ve Joshua King'in sakatlıklarının ardından gözler Pedro'ya dönmüştü ancak hazırlık maçında da vasatı aşamadı.
Yaşadığı sakatlık sonrası sahalara geri dönen tecrübeli futbolcu, yine form tutamadı.
Jorge Jesus, Zenit maçında kazanılan penaltıyı Joao Pedro'nun kullanması talimatı verdi.
Portekizli hoca, öğrencisinin gol atıp moral bulmasını umuyordu. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top dışarı gitti.
Hayal kırıklığı yaratan Pedro'nun yönetim ve teknik ekibi karşı karşıya getirdiği iddia edildi.
YÖNETİM VE JESUS KARŞI KARŞIYA GELDİ!
Akşam'ın haberine göre; Geçtiğimiz yaz döneminde İtalya'dan büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Joao Pedro, Ali Koç ve Jorge Jesus'u fikir ayrılığına itmiş durumda.
Bir türlü bekleneni veremeyen 31 yaşındaki hücum oyuncusunu, Portekizli teknik direktör dışında pek destekleyen yok.
Geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve yaşadığı sakatlık ile daha da formsuz hale gelen Joao Pedro, takımın gol yükünü çekmekten çok uzak durumda.
Son olarak Kadıköy'deki hazırlık maçında Zenit'e karşı ilk 11 başlayan Pedro, sahada pek bir varlık gösterememiş ve eleştirilerin odak noktası olmuştu...
Ayrıca bir de penaltı kaçıran İtalyan hücumcu, yönetim ile hoca arasındaki fikir ayrılığının daha da netleşmesini sağlamış oldu.
Nihayetinde ise yönetimin daha farklı hücum seçeneklerini kurgulamasını beklediği Jorge Jesus, tercihini Joao Pedro'dan yana kullanmaya devam edecek gibi duruyor.
YAZIN VEDA EDİLECEK
Fenerbahçe forması ile 18 maça çıkan ve sadece 2 gol ile 1 asistlik fark yaratabilen İtalyan hücumcu, yazın gönderilecekler listesinde başı çekiyor.
6.5 milyon euro güncel piyasa değeri olan Pedro'nun, en azından 4 milyon euro civarlarında bonservis bedeli getirmesi bekleniyor.