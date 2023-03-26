FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.
Portekiz basını, sarı-lacivertli takımın ilgilendiği ismi duyurdu ve bu transferdeki rakiplerini de açıkladı. İşte detaylar...
A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Famalicao forması giyen Zaydou Youssouf'u istiyor.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki orta sahayı Benfica, Porto ve Sporting'in de yakından takip ettiği bildirildi.
Haberde sarı-lacivertlilerin aynı oyuncuyu 3 yıl önce de istediği ancak Youssouf'un o dönemki sakatlığı nedeniyle transferin gerçekleşmediği aktarıldı.
Genç futbolcunun hedefinin Fransa Milli Takımı'na seçilmek olduğu vurgulanırken bu nedenle transfer tercihinin Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir kulüp olacağı kaydedildi.
Zaydou Youssouf'un menajeri, aynı zamanda Barcelona forması giyen Jules Kounde ile Real Madrid'de oynayan Aurelien Tchouameni'nin de menajerliğini yapıyor.
Bu sezon 32 karşılaşmada görev alan Youssouf, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
ZAYDOU YOUSSOUF KİMDİR?
11 Temmuz 1999 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bordeaux altyapısında başladı.
10 Ekim 2017 tarihinde Bordeaux'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.
2019 yılında ise 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bordeaux'dan Saint-Etienne'e transfer oldu.
Genç futbolcu, sezon başında ise 1 milyon euro karşılığında Portekiz temsilcisi Famalicao'nun yolunu tuttu.
Komorlar asıllı genç yıldız, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Oyuncu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Başarılı futbolcu, Fransa'nın U21 milli takımında da forma giyiyor.
1.82 cm boyundaki Youssouf'un güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...