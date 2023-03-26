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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da ara vermiyor. Portekiz basını, tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un yakından takip ettiği yıldız ismi duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 14:20
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Portekiz basını, sarı-lacivertli takımın ilgilendiği ismi duyurdu ve bu transferdeki rakiplerini de açıkladı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Famalicao forması giyen Zaydou Youssouf'u istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki orta sahayı Benfica, Porto ve Sporting'in de yakından takip ettiği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Haberde sarı-lacivertlilerin aynı oyuncuyu 3 yıl önce de istediği ancak Youssouf'un o dönemki sakatlığı nedeniyle transferin gerçekleşmediği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Genç futbolcunun hedefinin Fransa Milli Takımı'na seçilmek olduğu vurgulanırken bu nedenle transfer tercihinin Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir kulüp olacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Zaydou Youssouf'un menajeri, aynı zamanda Barcelona forması giyen Jules Kounde ile Real Madrid'de oynayan Aurelien Tchouameni'nin de menajerliğini yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Bu sezon 32 karşılaşmada görev alan Youssouf, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

ZAYDOU YOUSSOUF KİMDİR?

11 Temmuz 1999 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bordeaux altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

10 Ekim 2017 tarihinde Bordeaux'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

2019 yılında ise 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bordeaux'dan Saint-Etienne'e transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Genç futbolcu, sezon başında ise 1 milyon euro karşılığında Portekiz temsilcisi Famalicao'nun yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Komorlar asıllı genç yıldız, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Oyuncu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

Başarılı futbolcu, Fransa'nın U21 milli takımında da forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un istediği yıldızı açıkladılar!

1.82 cm boyundaki Youssouf'un güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

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