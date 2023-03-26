FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
2 Nisan Pazar günü oynanacak kritik müsabakada eksik oyuncular teknik heyetin canını sıkıyor.
Özellikle hücum hattında yaşanan beklenmedik sakatlıklar, camianın moralini bozdu.
Michy Batshuayi ve Joshua King'den yararlanamayacak olan Kanarya'da gözler tamamen Enner Valencia'ya çevrilmiş durumda.
Fenerbahçe teknik heyeti, sağlık ekibinden gelecek sevindirici haberi bekliyor.
Alanyaspor maçında diz sakatlığı nükseden Fenerbahçeli Valencia, takıma izin verilmiş olmasına rağmen Can Bartu Tesisleri'ne giderek tedavi görüyor.
Dünya Kupası'ndan kalma sakatlığı nüksederek sakatlar kervanına katılan ve Beşiktaş derbisinde oynaması riske giren Fenerbahçe'nin en etkili gol ayağı Enner Valencia, her gün biraz daha iyiye gidiyor.
DERBİDE SAHADA OLMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR!
Hürriyet'in haberine göre; Ekvadorlu golcünün her gün biraz daha iyiye gittiği öğrenilirken Beşiktaş derbisinde sahada olma ihtimali güçleniyor.
TEDAVİ SÜRECİNİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYOR
Fenerbahçe'nin Türk futbol tarihindeki 16. gol kralı olmak, Aykut Kocaman'ın 29 golle elinde tuttuğu rekoru kırmak için büyük bir istek duyduğu bilenen Enner Valencia derbide sahada olmak için tedavi sürecini aksatmadan titizlikle yürütüyor.
PRES TERAPİ SONUÇ VERİYOR
Alanya'dan döndüğü günden itibaren Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde her gün 1,5 saat pres tedavisiyle yaşadığı diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması atlatmaya çabalıyor.
Normatec Recovrry Sistemiyle çizmeye benzeyen ekipmanı giyerek iki bacağını hava basıncı ile sıkıp gevşetilerek dolaşımın hızlanmasını uygulatan golcü futbolcu, bu yöntemle biriken laktik asitlerden kurtuluyor, dokulara bol miktarda oksijen girişi sağlayarak iyileşme süreci kısalıyor.
KING VE BATSHUAYI'NİN YOKLUĞUNDA
Joshua King, Batshuayi'nin sakat olması nedeniyle Beşiktaş'la oynanacak önemli maçta Enner Valencia da oynamazsa Fenerbahçe ciddi bir forvet eksikliği yaşayacak. Elde kalan golcüler Pedro ve Serdar Dursun olacak.
Takıma pazartesi gününe kadar izin veren Jorge Jesus bu kısa arayı ülkesine giderek değerlendirmeyi seçti.
Pazartesi günü İstanbul'a gelecek teknik adam, aynı gün Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.