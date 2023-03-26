Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olduğu maçta dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın son durumu merak konusu oldu. Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde tüm gözler Ekvadorlu golcüye çevrilmiş durumda. Bu sezon skora yaptığı katkıyla takımın hücum yükünü çeken Valencia'nın tedavisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki Enner Valencia Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 12:09
FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

2 Nisan Pazar günü oynanacak kritik müsabakada eksik oyuncular teknik heyetin canını sıkıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Özellikle hücum hattında yaşanan beklenmedik sakatlıklar, camianın moralini bozdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Michy Batshuayi ve Joshua King'den yararlanamayacak olan Kanarya'da gözler tamamen Enner Valencia'ya çevrilmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe teknik heyeti, sağlık ekibinden gelecek sevindirici haberi bekliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Alanyaspor maçında diz sakatlığı nükseden Fenerbahçeli Valencia, takıma izin verilmiş olmasına rağmen Can Bartu Tesisleri'ne giderek tedavi görüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Dünya Kupası'ndan kalma sakatlığı nüksederek sakatlar kervanına katılan ve Beşiktaş derbisinde oynaması riske giren Fenerbahçe'nin en etkili gol ayağı Enner Valencia, her gün biraz daha iyiye gidiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Beşiktaş derbisinde gollerine devam ederek rekorları altüst etmek için büyük bir istek duyan Enner Valencia takım pazartesi gününe kadar izinli olsa da Samandıra'da tedavi seansını aksatmadan sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

DERBİDE SAHADA OLMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR!
Hürriyet'in haberine göre; Ekvadorlu golcünün her gün biraz daha iyiye gittiği öğrenilirken Beşiktaş derbisinde sahada olma ihtimali güçleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

TEDAVİ SÜRECİNİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYOR
Fenerbahçe'nin Türk futbol tarihindeki 16. gol kralı olmak, Aykut Kocaman'ın 29 golle elinde tuttuğu rekoru kırmak için büyük bir istek duyduğu bilenen Enner Valencia derbide sahada olmak için tedavi sürecini aksatmadan titizlikle yürütüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

PRES TERAPİ SONUÇ VERİYOR
Alanya'dan döndüğü günden itibaren Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde her gün 1,5 saat pres tedavisiyle yaşadığı diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması atlatmaya çabalıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Normatec Recovrry Sistemiyle çizmeye benzeyen ekipmanı giyerek iki bacağını hava basıncı ile sıkıp gevşetilerek dolaşımın hızlanmasını uygulatan golcü futbolcu, bu yöntemle biriken laktik asitlerden kurtuluyor, dokulara bol miktarda oksijen girişi sağlayarak iyileşme süreci kısalıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

KING VE BATSHUAYI'NİN YOKLUĞUNDA
Joshua King, Batshuayi'nin sakat olması nedeniyle Beşiktaş'la oynanacak önemli maçta Enner Valencia da oynamazsa Fenerbahçe ciddi bir forvet eksikliği yaşayacak. Elde kalan golcüler Pedro ve Serdar Dursun olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan haber var! Beşiktaş derbisinde...

Takıma pazartesi gününe kadar izin veren Jorge Jesus bu kısa arayı ülkesine giderek değerlendirmeyi seçti.

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