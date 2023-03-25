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Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gençlik operasyonu son sürat devam ediyor. Zenit ile oynanan hazırlık maçında forma giyen 4 genç yıldız adayı performanslarıyla göz doldurdu. Sarı-lacivertli kulüpten, bu oyuncuların kariyer planlarıyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 17:14
Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

Depremzedeler yararına oynanan maçta Zenit karşısında genç F.Bahçe'nin sahaya koyduğu başarılı ve istekli Futbol taraftarlar ve yöneticiler tarafından büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

Barcelona'dan 40 milyon Euro bonservisle Zenit'e transfer edilen Brezilya asıllı Malcom, gene 22 milyon Euro değerindeki 10 numara Wendel ve 18 milyon Euro değerindeki Claudinho karşısında başa baş futbol oynayan genç oyuncular Yiğit Efe Demir, Ahmet Nejat Aydın, Bora Aydınlık ve Jin-Ho-Jo büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

FUTBOL AKADEMi iÇiN GURUR VEREN BiR MAÇTI
Yönetici Özgür Özaktaç yıldız adaylarını Hürriyet'e anlattı. Hürriyet'e görüşlerini açıklayan F.Bahçe alt yapılardan sorumlu yöneticisi Özgür Özaktaç gençlerin performansından gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Fenerbahçe Futbol Akademisi için gurur veren bir maçtı. Milyon Euro değerindeki çok güçlü bir takıma karşı oynadılar ve bizim çocuklar bizi mahcup etmediler.

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

AŞAĞIDAN YETENEKLi ÇOK OYUNCU GELiYOR
Türk seyircileri Bora'yı ilk kez gördüler ve çok beğeni aldı. Yiğit Efe penaltı yaptırdı ama gene de çok iyiydi. Jin-Ho-Jo da başarılıydı.

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

Biz hepsinin kariyerlerini tek tek planlıyoruz. Taraftarlarımıza müjdem daha çok yetenekli oyuncularımız aşağıdan geliyor. Zaman içinde hepsiyle tanışacaklar."

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

A TAKIM iÇiN ÇOK ERKEN AMA ÇOK GÜÇLÜ DÖNECEKLER
Zenit önündeki gençler için F.Bahçe A takım seviyesinin çok erken olduğunu belirten Özaktaç, Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya örneğini verirken şöyle konuştu.

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

"Onlara da Emir Ortakaya gibi bir kariyer planlıyoruz. Emir, Göztepe'de 25 maçta 90 dakika başarıyla oynadı. Bu bir süreçtir ve önemli olan bu süreçleri iyi yönetmek. Biz iyi yönettiğimizi düşünüyoruz.

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

EMiR KAMPTA OLACAK
Bu gençler oynama garantisi veya benzeri uygulamayla maç tecrübesi kazanıp Fenerbahçe'ye geri gelecekler. Emir önümüzdeki yıl mutlaka hazırlık kampımızda olacak.

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

Takım hocası hakkında karar verecek. Ya takımda kalır ya bir Süper Lig takımına veya bir Avrupa kulübüne 1 yıl kiraya gider. Kiralandıktan sonraki sene de Fenerbahçe A takımında yer alacaktır."

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

BAŞKAN ALi KOÇ'UN HAYALi GERÇEK OLUYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç oyuncularla ilgili hayaline adım adım yaklaşıyor. Koç, 2018'de dünyaya örnek futbol akademisi kurmak istediklerini ve bunun meyvelerinin 5-6 yıl sonra alınacağını belirtirken sarı-lacivertliler bu hedefe çok yaklaşmış durumda.

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

ALTYAPIDAKi BAŞARI KESiNLiKLE TESADÜF DEĞİL
F.Bahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar alt yapıdaki başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Fenerbahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu...

Karapınar "Altyapı sevgi, sabır ve fedakarlıktır. Buradaki tüm ekipler, hocalar bu bilinçle çalışıyorlar ve emek veriyorlar" dedi.

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