Altay rahatladı

Kanarya'nın 4 yıllık sözleşme uzattığı Altay Bayındır'ın keyfi yerinde. Kontrat durumu sona erdiği için aklını tamamen futbola veren 24 yaşındaki eldivenin şu an tek isteği Fenerbahçe ile lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak.
Kanarya'nın 4 yıllık sözleşmeuzattığıAltay Bayındır'ınkeyfiyerinde. Kontratdurumusona erdiği içinaklını tamamen futbola veren 24yaşındaki eldivenin şu an tek isteğiFenerbahçe ile lig şampiyonluğunuve Türkiye Kupası'nıkazanmak. Kaptan 2 kupayı dakaldırmak istiyor.