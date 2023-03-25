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Altay rahatladı

Kanarya'nın 4 yıllık sözleşme uzattığı Altay Bayındır'ın keyfi yerinde. Kontrat durumu sona erdiği için aklını tamamen futbola veren 24 yaşındaki eldivenin şu an tek isteği Fenerbahçe ile lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Altay rahatladı
Kanarya'nın 4 yıllık sözleşme uzattığı Altay Bayındır'ın keyfi yerinde. Kontrat durumu sona erdiği için aklını tamamen futbola veren 24 yaşındaki eldivenin şu an tek isteği Fenerbahçe ile lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. Kaptan 2 kupayı da kaldırmak istiyor.
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