Haberler Fenerbahçe Titret Avrupa'yı

Titret Avrupa'yı

THY Avrupa Ligi’ndeki son 2 maçta Valencia ve O. Milano’ya mağlup Fenerbahçe Beko, bugün Zalgiris’i ağırlayacak. Kötü seriyi bitirecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Titret Avrupa'yı
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında bugün Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, 20.45'te başlayacak. Son 2 maçında Valencia ve Olimpia Milano'ya mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 17 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada. Alba Berlin ile Asvel galibiyetlerinin ardından son maçında konuk ettiği Olympiakos'a kaybeden Zalgiris ise 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada. İki ekip arasında sezonun ilk yarısı Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris, 86-66 kazanmıştı.
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isme takım aranıyor...
Mauro Icardi hakkında şoke eden taciz suçlaması! Savcılık harekete geçti! Fenomen Candela Lecce ve Wanda Nara...
Fırtına'dan İsveçli orta sahaya yakın takip!
Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'un 4'lü transfer listesi belli oldu!
F.Bahçe'ye 20'lik stoper!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Tuzla TOKİ kura sonuçları 24 Mart 2023
Tuzla TOKİ canlı yayın izle 24 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı 00:58
Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı 00:55
İngiltere deplasmanda İtalyanları devirdi! İngiltere deplasmanda İtalyanları devirdi! 00:51
İngiltere deplasmanda İtalya'yı devirdi! İngiltere deplasmanda İtalya'yı devirdi! 00:50
A. Efes deplasmanda kaybetti! A. Efes deplasmanda kaybetti! 00:37
Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı 00:19
Daha Eski
Jorge Jesus'un cezası belli oldu! Jorge Jesus'un cezası belli oldu! 00:12
F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! 00:12
Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." 00:12
Devler Ligi sıralaması belli oldu! Devler Ligi sıralaması belli oldu! 00:12
Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu 00:12
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi F.Bahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi 00:12