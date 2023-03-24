Fenerbahçeliler en iyilerden

Tecrübe krampon, Fenerbahçeli taraftarlara da ayrı bir parantez açtı. Valencia, "Kendi sahamızda oynarken tarafarımız arkamızdaysa rakiplerimizin gerginliklerini yüzlerinden okuyabiliyoruz. Fenerbahçeliler gerçekten destek olarak dünyanın en iyi taraftarlarından" ifadelerini kullandı.
Tecrübe krampon, Fenerbahçeli taraftarlara da ayrı bir parantez açtı. Valencia, "Kendi sahamızda oynarken tarafarımız arkamızdaysa rakiplerimizin gerginliklerini yüzlerinden okuyabiliyoruz. Fenerbahçeliler gerçekten destek olarak dünyanın en iyi taraftarlarından" ifadelerini kullandı.