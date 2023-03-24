Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi ve saati netleşti. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın 2 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklandı. Ramazan dolayısıyla maç saati de ileri alınarak 20.30'da başlayacağı bildirildi.
SüperLig'in 27. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi ve saati netleşti. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın 2 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklandı. Ramazan dolayısıyla maç saati de ileri alınarak 20.30'da başlayacağı bildirildi.