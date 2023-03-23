Sen işine bak!

Teknik direktör Jorge Jesus dünkü antrenman öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Portekizli çalıştırıcı, kulüpler arasında yaşanan sözlü polemiklere kulak vermemelerini söylerken, "Sizin işiniz sahada, siz işinize bakacaksınız. Geri kalanı kulüpleri yönetenlerin işi. Kendinize düşeni yapıp maçlarını kazanın. Bu tür tartışmalara kulaklarınızı kapatın. Biz maçlarımızı kazandığımız müddetçe hangi takımın ne yaptığının önemi yok. Mücadeleden kopmadan devam edeceğiz" dedi.
Teknik direktör Jorge Jesus dünkü antrenman öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Portekizli çalıştırıcı, kulüpler arasında yaşanan sözlü polemiklere kulak vermemelerini söylerken, "Sizin işiniz sahada, siz işinize bakacaksınız. Geri kalanı kulüpleri yönetenlerin işi. Kendinize düşeni yapıp maçlarını kazanın. Bu tür tartışmalara kulaklarınızı kapatın. Biz maçlarımızı kazandığımız müddetçe hangi takımın ne yaptığının önemi yok. Mücadeleden kopmadan devam edeceğiz" dedi.