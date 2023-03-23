"Her karara saygımız var"

Kulüplerarasındaki demeç yarışları dün de devam etti. Beşiktaş'ın "Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz" açıklaması üzerine sarı lacivertli kulüp de sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz.