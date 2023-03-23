Haberler Fenerbahçe "Her karara saygımız var"

"Her karara saygımız var"

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın "Derbinin VAR kayıtları açıklansın" talebine yanıt verdi: TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımız şimdiden duruyoruz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
"Her karara saygımız var"
Kulüpler arasındaki demeç yarışları dün de devam etti. Beşiktaş'ın "Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz" açıklaması üzerine sarı lacivertli kulüp de sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz.
DİĞER
4 milyon dolarlık aşk yuvaları çok konuşulan Seda Sayan ile Çağlar Ökten gecelerde! Seda Sayan'ın kulağına ne oldu? İşitme cihazıyla geziyor...
Aleyna Erdoğlu'nun şiddet iddialarına Batuhan Karadeniz'in eski eşinden sert tepki!
Cimbom'dan Kolombiyalı golcü hamlesi!
Jesus'un kararını değiştirecek gelişme! Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Belotti olmazsa B Planı Martial!
F.Bahçe'de derbi öncesi düşündüren istatistik!
Bursa TOKİ arsa sonuçları ve kazananlar isim listesi
Bursa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 23 Mart
Van TOKİ arsa çekilişi canlı izle 23 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:51
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:50
Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! 00:39
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! 00:39
F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! 00:39
Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! 00:39
Daha Eski
F.Bahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu F.Bahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu 00:39
Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! 00:39
İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... 00:39
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! 00:39
Gaziantep FK bonservisini belirledi! İşte istenen rakam Gaziantep FK bonservisini belirledi! İşte istenen rakam 00:39
Altay ile ilgili bomba iddia! G.Saray... Altay ile ilgili bomba iddia! G.Saray... 00:39