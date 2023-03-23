Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde piyango vurdu. Kadro yapılanma çalışmaları kapsamında iç transferde son olarak Altay Bayındır'a imza attıran sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Enner Valencia ile de görüşmelerine devam ediyor. Takımdan ayrılacak oyuncular üzerinde karar aşamasında olan Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız futbolcuları arasında olan bir isme, İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. Transferi bitirmeye kararlı olan Ada ekibi, bu transferde Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak. İşte o bonservis bedeli ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 12:58
Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile büyük bir rekabete giren Fenerbahçe'de kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler üzerinde yoğun bir mesai harcanırken, ayrılacak oyuncularla ilgili de kararlar alınıyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Kanarya'da son olarak başarılı kaleci Altay Bayındır ile yeni kontrat yapıldı.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Avrupa'dan da teklifler alan genç file bekçisi kendisine gelen teklifleri reddetti ve Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc ve Enner Valencia ile de sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Sözleşme görüşmelerine son sürat devam eden Kanarya'da mevcut oyunculara da teklifler geliyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Bu isimlerden biri, sağ beke geçtikten sonra dikkat çeken bir performans sergileyen Bright Osayi-Samuel.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Hızı ve dikine oyunuyla göz dolduran Osayi, uzun süredir Avrupa kulüplerinin yakın takibinde.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri, başarılı oyuncuyu göz hapsinde tutuyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Birçok kulübün peşinde olan Osayi'nin transferinde görüşmelerin hızlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

BRENTFORD TRANSFERDE CİDDİ!
Premier Lig temsilcisi Brentford, önümüzdeki sezon yapılanmasında Osayi'ye de yer vermek istiyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Bu doğrultuda hazırlıklarını yapan Ada ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını yüklü bir teklifle çalmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

FENERBAHÇE'YE PİYANGO!
QPR'den transfer edilen Bright Osayi-Samuel, gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın göz hapsine girmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Oyuncunun gelişimi anlamında müthiş bir başarıya imza atan Kanarya, son dönemde birçok ismi aynı yöntemle pazarlamış ve büyük karlar elde etmişti.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Fenerbahçe yönetimi, Osayi Samuel'den de ciddi bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Akşam'ın haberine göre; Yıldız futbolcu için şu an konuşulan net miktar ise tam 12 milyon euro...

Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Sadece 508 bin euro bedelle kadroya katılan sağ bek, transferin gerçekleşmesi durumunda 23 katı fiyatına gitmiş olacak.

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