Fenerbahçe'ye dev transfer piyangosu! 23 katına gidiyor

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile büyük bir rekabete giren Fenerbahçe'de kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile büyük bir rekabete giren Fenerbahçe'de kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler üzerinde yoğun bir mesai harcanırken, ayrılacak oyuncularla ilgili de kararlar alınıyor.
Kanarya'da son olarak başarılı kaleci Altay Bayındır ile yeni kontrat yapıldı.
Avrupa'dan da teklifler alan genç file bekçisi kendisine gelen teklifleri reddetti ve Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc ve Enner Valencia ile de sıkı pazarlıklar yapılıyor.
Sözleşme görüşmelerine son sürat devam eden Kanarya'da mevcut oyunculara da teklifler geliyor.
Bu isimlerden biri, sağ beke geçtikten sonra dikkat çeken bir performans sergileyen Bright Osayi-Samuel.
Hızı ve dikine oyunuyla göz dolduran Osayi, uzun süredir Avrupa kulüplerinin yakın takibinde.
Özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri, başarılı oyuncuyu göz hapsinde tutuyor.
Birçok kulübün peşinde olan Osayi'nin transferinde görüşmelerin hızlanması bekleniyor.
BRENTFORD TRANSFERDE CİDDİ!
Premier Lig temsilcisi Brentford, önümüzdeki sezon yapılanmasında Osayi'ye de yer vermek istiyor.
Bu doğrultuda hazırlıklarını yapan Ada ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını yüklü bir teklifle çalmayı planlıyor.
FENERBAHÇE'YE PİYANGO!
QPR'den transfer edilen Bright Osayi-Samuel, gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın göz hapsine girmeyi başardı.
Oyuncunun gelişimi anlamında müthiş bir başarıya imza atan Kanarya, son dönemde birçok ismi aynı yöntemle pazarlamış ve büyük karlar elde etmişti.
Fenerbahçe yönetimi, Osayi Samuel'den de ciddi bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor.
Akşam'ın haberine göre; Yıldız futbolcu için şu an konuşulan net miktar ise tam 12 milyon euro...
Sadece 508 bin euro bedelle kadroya katılan sağ bek, transferin gerçekleşmesi durumunda 23 katı fiyatına gitmiş olacak.