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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi düşündüren istatistik!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan kritik derbi merakla beklenmeye başlanmışken ev sahibi sarı lacivertliler hakkında ortaya çıkan istatistikler gündeme oturdu. Ortaya çıkan veriler Fenerbahçe camiasını da bir hayli endişelendiriyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi düşündüren istatistik!

Alanyaspor maçından galibiyetle dönerek 60 puanlı lider Galatasaray ile farkı eriten, bir maçı eksik 54 puanlı Fenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu Beşiktaş derbisi öncesi strese neden oldu.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi düşündüren istatistik!

Milli Takım dönüşü kritik bir karşılaşmaya çıkacak sarı-lacivertlilerin üç golcüsü Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi düşündüren istatistik!

Sabah'ın derlediği habere göre bu isimlerin uzun süreli eksikliği sadece derbi değil, ara haftaların oynanacağı ligde gelecek maçlar için de sıkıntı. Çünkü bu 3 forvet bu sezon F.Bahçe'de gol yükünü sırtladı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi düşündüren istatistik!

ALTERNATİFLERİN PERFORMANSI SINIFI GEÇEMEDİ

Valencia başta olmak üzere Batshuayi ve King; bu sezon attıkları gollerle Fenerbahçe'yi pek çok sıkıntılı maçta ipten almayı bildi. 33 yaşındaki Valencia, 25 gol-4 asist kaydederken partneri Batshuayi de 10 golün altına imzasını atıp 1 asist gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi düşündüren istatistik!

Jesus'un yine prensleri arasında yer alan King ise 4 gollük performans sergiledi. İleri uçta oynayabilen Rossi 3 kez rakibi avlarken Serdar Dursun ve Joao Pedro sadece 1'er gol atabildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi düşündüren istatistik!

Bu üç isim, Kanarya'nın ligde ağlara yolladığı 61 golün 39'unu atıp yüzde 64'üne katkı sağladı ve alınan 54 puanın da 28'ini kazandırdı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi düşündüren istatistik!

SÜPER LİG'DEKİ GOLLERI 16 FARKLI FUTBOLCU ATTI

Bu arada Jorge Jesus'un takımında herkes golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi düşündüren istatistik!

Fileleri bulan 61 golün 60'ı 16 ismin ayağından gelirken 1'ini rakip oyuncu kendi kalesine yolladı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi düşündüren istatistik!

Valencia 25, Batshuayi 10 ve King'in 4 golle başı çektiği listede İrfan Can ve Rossi 3'er kez ağları havalandırdı.

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