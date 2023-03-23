FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılması sonrası ses getiren bir hamleye imza attı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılması sonrası ses getiren bir hamleye imza attı.
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Yönetim, Portekizli teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Jesus yönetiminde yarıştığı tüm kulvarlara bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, Katar'da düzenlenenen 2022 Dünya Kupası öncesi düşüşe geçti.
Turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Son haftalarda yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda gündeme damga vurmuştu.
"TÜRKİYE'YE İŞLER İSTEDİĞİM GİBİ GİTMİYOR"
Brezilyalı gazeteci Gabriel Resi'ye konuşan Jesus, sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum.
İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus, Sevilla ile oynanan son 16 turu rövanş maçı öncesi de Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"SÖZLEŞMEM MAYISTA BİTİYOR"
Fenerbahçe ile sözleşmesinin mayıs ayında sona ereceğini ancak bunun yeni bir durum olmadığını söyleyen Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu durum hiç kimse için yeni bir durum değil. Bununla ilgili söylenecek başka bir şey yok." dedi.
Tecrübeli teknik adamın sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'nun başına geçeceği öne sürülmüştü.
Vitor Pereira ile yollarını ayırması beklenen Brezilya ekibiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
SAMPAOLI İÇİN FLAMENGO İDDİASI
Jorge Jesus'un Sevilla ile Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi son 16 turunda eleyen Jorge Sampaoli'den kurtuluşu yok…
Ancak Brezilya basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği haberde, Jesus'un yeni rakibinin Arjantinli hoca olacağı iddia edildi.
Vitor Pereira ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Flamengo için iki Jorge arasında büyük rekabet yaşanacak.
Jorge Jesus'un mu yoksa Jorge Sampaoli'nin mi yeni sezonda Brezilya ekibini çalıştıracağı büyük merak konusu.