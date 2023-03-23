FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

"SÖZLEŞMEM MAYISTA BİTİYOR"

Fenerbahçe ile sözleşmesinin mayıs ayında sona ereceğini ancak bunun yeni bir durum olmadığını söyleyen Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu durum hiç kimse için yeni bir durum değil. Bununla ilgili söylenecek başka bir şey yok." dedi.