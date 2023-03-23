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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Eski takımı Flamengo'ya dönüş sinyali veren Portekizli hocaya şok bir haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 12:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılması sonrası ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Yönetim, Portekizli teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Jesus yönetiminde yarıştığı tüm kulvarlara bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, Katar'da düzenlenenen 2022 Dünya Kupası öncesi düşüşe geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Son haftalarda yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda gündeme damga vurmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

"TÜRKİYE'YE İŞLER İSTEDİĞİM GİBİ GİTMİYOR"

Brezilyalı gazeteci Gabriel Resi'ye konuşan Jesus, sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Jorge Jesus, Sevilla ile oynanan son 16 turu rövanş maçı öncesi de Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

"SÖZLEŞMEM MAYISTA BİTİYOR"

Fenerbahçe ile sözleşmesinin mayıs ayında sona ereceğini ancak bunun yeni bir durum olmadığını söyleyen Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu durum hiç kimse için yeni bir durum değil. Bununla ilgili söylenecek başka bir şey yok." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Tecrübeli teknik adamın sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'nun başına geçeceği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Vitor Pereira ile yollarını ayırması beklenen Brezilya ekibiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

SAMPAOLI İÇİN FLAMENGO İDDİASI

Jorge Jesus'un Sevilla ile Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi son 16 turunda eleyen Jorge Sampaoli'den kurtuluşu yok…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Ancak Brezilya basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği haberde, Jesus'un yeni rakibinin Arjantinli hoca olacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sampaoli'den kurtulamıyor! Jorge Jesus'a büyük şok

Vitor Pereira ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Flamengo için iki Jorge arasında büyük rekabet yaşanacak.

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