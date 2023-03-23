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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zorlu derbi öncesi hücum hattındaki sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'yi değerlendiren usta kalem, Jesus'a Serdar Dursun'u oynatması önerisinde bulundu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 11:35
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı devam ederken 27. haftada dev bir derbi heyecanı yaşanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Bu mücadele öncesi iki ekip de kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Öte yandan müsabakayı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Jorge Jesus'a dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. İşte Ömer Üründül'ün o yazısı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

ÖMER ÜRÜNDÜL - SERDAR DURSUN VE İKİ KANATLA OYNAMALI

Elinde bir bölge için önemli isimlerden alternatifler varsa da kendine bakan, her zaman kuvvetli olan oyuncuyu göz ardı etmeyeceksin.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

İşte şimdi Serdar Dursun'a, Jesus'un ciddi ihtiyacı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Ben Pedro'yu çok beğeniyordum. Cagliari'de müthiş performansı vardı. Fakat yaşadığı sakatlıklar ve sezon başı hazırlığı yapmayışı ile fizik olarak düştüğü için hiçbir katkı sağlayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Herkesin görüşünden ayrı olarak Batshuayi'nin fizik açıdan iyi olmadığı görüşündeyim. King de aynı şekilde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Onun için sakatlar içindeki tek ve en büyük kayıp Valencia'dır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Benim tavsiyem; çift forvetten vazgeçip tek forvet oynaması. Serdar Dursun ve iki kanat forvetiyle üçlü bir diziliş daha doğru olur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Hiç olmazsa kanat atakları artar, rakibin defans yerleşimi biraz arızaya uğrar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Üçlü defans oynarsa orta sahada mutlaka birinci seçenek İsmail Yüksek olmalı.

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