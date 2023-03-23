FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a Serdar Dursun tavsiyesi!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı devam ederken 27. haftada dev bir derbi heyecanı yaşanacak.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı devam ederken 27. haftada dev bir derbi heyecanı yaşanacak.
Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
Bu mücadele öncesi iki ekip de kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
Öte yandan müsabakayı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Jorge Jesus'a dikkat çeken bir tavsiyede bulundu. İşte Ömer Üründül'ün o yazısı...
ÖMER ÜRÜNDÜL - SERDAR DURSUN VE İKİ KANATLA OYNAMALI
Elinde bir bölge için önemli isimlerden alternatifler varsa da kendine bakan, her zaman kuvvetli olan oyuncuyu göz ardı etmeyeceksin.
İşte şimdi Serdar Dursun'a, Jesus'un ciddi ihtiyacı var.
Ben Pedro'yu çok beğeniyordum. Cagliari'de müthiş performansı vardı. Fakat yaşadığı sakatlıklar ve sezon başı hazırlığı yapmayışı ile fizik olarak düştüğü için hiçbir katkı sağlayamadı.
Herkesin görüşünden ayrı olarak Batshuayi'nin fizik açıdan iyi olmadığı görüşündeyim. King de aynı şekilde.
Onun için sakatlar içindeki tek ve en büyük kayıp Valencia'dır.
Benim tavsiyem; çift forvetten vazgeçip tek forvet oynaması. Serdar Dursun ve iki kanat forvetiyle üçlü bir diziliş daha doğru olur.
Hiç olmazsa kanat atakları artar, rakibin defans yerleşimi biraz arızaya uğrar.
Üçlü defans oynarsa orta sahada mutlaka birinci seçenek İsmail Yüksek olmalı.
Ferdi solda, Osayi sağda oynayacak gibi ama bana göre Ferdi her zaman sağ tarafta daha etkili.