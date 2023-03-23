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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Özellikle yedek soyunup sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda yaptığı katkıyla dikkatleri çeken yıldız futbolcuya talip çıktı. Serie A ekibinin, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde Emre Mor'u izleyeceği öğrenildi. İşte o takım... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 13:07 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 13:07
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, çok sayıda transfer gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Birçok yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Emre Mor oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

İnişli çıkışlı bir kariyer geçiren ve son olarak Fatih Karagümrük'te yıldızını parlatan Emre, sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Fenerbahçe, Karagümrük'e 2 milyon Euro bonservis bedeli ödediği 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Fenerbahçe'nin hücum hattında ikinci planda kalan Emre Mor'a Avrupa'dan ilgi var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Son dönemde Jorge Jesus'un sonradan oyuna dahil ettiği yetenekli kanat, bireysel performansı ile dikkatleri çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Kariyerindeki inişli çıkışlı dönemleri ile oldukça dikkat çeken ve Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte adeta bir hamle oyuncusuna dönüşen Emre Mor için kritik dönemler başlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Akşam'ın haberine göre; Avrupa ekipleri, Beşiktaş maçında Emre'yi takip edecekler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Alanyaspor deplasmanında da oyuna sonradan dahil olan Emre Mor, mükemmel bir gole imza atmış ve 3 puanı takımı adına perçinlemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Yetenekli kanat, Sevilla ve Rennes gibi zor müsabakalarda da anlık kesitler sunmuş ve Avrupa arenasında boy göstermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

BOLOGNA'DAN EMRE MOR'A KANCA

İlk olarak oyuncuyu kiralamayı düşünen İtalyan ekibi Bologna, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da ekletecek ve Emre'nin performansına göre nihai kararını verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Ayrıca oyuncuyu, Bologna dışında başka kulüplerin de takip ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

25 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'a sürpriz talip! Beşiktaş maçında izleyecekler

Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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