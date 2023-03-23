FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ligde şampiyonluk hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ligde şampiyonluk hedefliyor.
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler, zirveye adım adım yaklaşıyor.
Galatasaray ile kıyasıya rekabet eden Kanarya'da kadro yapılanma çalışmaları da son sürat devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde son olarak takım kaptanlarından Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında başarılı eldivenin kontratını 4 yıllığına uzattığını açıklamıştı.
2019 yılında Ankaragücü'nden transfer edilen file bekçisi kaleyi hemen devraldı. İlk dönemler hatalar yapsa da sonrasında çok iyi bir çıkış yakaladı.
TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ!
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile sözleşme yenilerken, futbolcunun da transfer döneminde gelen teklifleri bir kenara ittiği ortaya çıktı.
Serbest oyuncu kapsamında olduğu için Altay'a yaklaşık 2 milyon euro bandında teklifler geldi.
Gerek başkanın ilgisi gerekse de Altay'ın sarı-lacivertli kulüpte şampiyon olmadan ve para kazandırmadan ayrılmak istememesi sayesinde futbolcu, yeni kontrata imza attı.
SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE!
Milliyet'in haberine göre; Altay Bayındır'ın yeni sözleşmesinde yurtdışına çıkış maddesi bulunuyor.
Genç kaleci, sarı-lacivertli forma altındaki hedefini gerçekleştirdikten sonra Avrupa'ya adım atmak istiyor.
Altay ile mukavele uzatan Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek bir diğer futbolcusu Zajc ile de anlaşmaya yakın... Başarılı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda belli bir noktaya gelindi.
Başkan Ali Koç'un da, Zajc'ın futbolculuğunun yanı sıra karakterini ve profesyonelliğini beğendiği biliniyor. Dolayısıyla iki tarafın resmi olarak yakın zamanda anlaşması bekleniyor.
Sözleşmesi sona eren diğer oyuncu Valencia'nın durumu ise biraz daha zor... Fenerbahçe performansının yanında, Dünya Kupası'nda da adından söz ettiren futbolcuya astronomik teklifler geliyor.
Futbolcu, sarı-lacivertlilerde mutlu olsa da, son kontratını yapacak.