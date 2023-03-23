Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmeler yapılmaya devam ediyor. Son olarak başarılı file bekçisi Altay Bayındır ile nikah tazelendi. 4 yıllık yeni kontrat imzalayan genç eldivenin sözleşmeye koydurduğu madde dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 09:32
FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ligde şampiyonluk hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler, zirveye adım adım yaklaşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Galatasaray ile kıyasıya rekabet eden Kanarya'da kadro yapılanma çalışmaları da son sürat devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Sarı-lacivertlilerde son olarak takım kaptanlarından Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında başarılı eldivenin kontratını 4 yıllığına uzattığını açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

2019 yılında Ankaragücü'nden transfer edilen file bekçisi kaleyi hemen devraldı. İlk dönemler hatalar yapsa da sonrasında çok iyi bir çıkış yakaladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ!
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile sözleşme yenilerken, futbolcunun da transfer döneminde gelen teklifleri bir kenara ittiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Serbest oyuncu kapsamında olduğu için Altay'a yaklaşık 2 milyon euro bandında teklifler geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Gerek başkanın ilgisi gerekse de Altay'ın sarı-lacivertli kulüpte şampiyon olmadan ve para kazandırmadan ayrılmak istememesi sayesinde futbolcu, yeni kontrata imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE!
Milliyet'in haberine göre; Altay Bayındır'ın yeni sözleşmesinde yurtdışına çıkış maddesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Genç kaleci, sarı-lacivertli forma altındaki hedefini gerçekleştirdikten sonra Avrupa'ya adım atmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Altay ile mukavele uzatan Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek bir diğer futbolcusu Zajc ile de anlaşmaya yakın... Başarılı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda belli bir noktaya gelindi.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Başkan Ali Koç'un da, Zajc'ın futbolculuğunun yanı sıra karakterini ve profesyonelliğini beğendiği biliniyor. Dolayısıyla iki tarafın resmi olarak yakın zamanda anlaşması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Sözleşmesi sona eren diğer oyuncu Valencia'nın durumu ise biraz daha zor... Fenerbahçe performansının yanında, Dünya Kupası'nda da adından söz ettiren futbolcuya astronomik teklifler geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Meğer Altay Bayındır...

Futbolcu, sarı-lacivertlilerde mutlu olsa da, son kontratını yapacak.

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