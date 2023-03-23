Depremzedeler için sahada

Fenerbahçe, hem milli ara nedeniyle liglere ara verilmesini boş geçmemek hem de depremzedelere yardım etmek için bugün sahaya çıkacak. Sarı lacivertli takım, bugün Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor. İki takım arasında daha önce kararlaştırıldığı gibi müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.