Haberler Fenerbahçe Depremzedeler için sahada

Depremzedeler için sahada

Fenerbahçe geliri depremzedelere bağışlanacak olan özel maçta Rusya'nın Zenit takımı ile kapışacak. Ülker Stadı'nda mücadele 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Depremzedeler için sahada
Fenerbahçe, hem milli ara nedeniyle liglere ara verilmesini boş geçmemek hem de depremzedelere yardım etmek için bugün sahaya çıkacak. Sarı lacivertli takım, bugün Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor. İki takım arasında daha önce kararlaştırıldığı gibi müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.
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