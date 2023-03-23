FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial!

Gelen haberlere göre Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki Belotti ile yeniden temasa geçilme kararı alındı.
Yaz döneminde Fenerbahçe'ye transferi için "Sürprizler olabilir" diyerek açık kapı bırakan Belotti'yi bonservis ödemeden kadroya katmak isteyen sarı lacivertli kurmayların teklif hazırlığını 1 ay içinde tamamlayıp İtalyan forvetle temasa geçmeyi düşündüğü belirtildi.
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Palermo, Torino, AlbinoLeffe gibi takımlarda oynayıh İtalya dışına hiç çıkmayan Belotti ise 422 resmi kulüp karşılaşmasında 162 gol atıp 35 asist yaptı.
İtalya milli takım formasını 44 ke giyip 12 gol buldu.
2024'TE BİTİYOR
Manchester United'lı Anthony Martial ise B planında alternatif isim olarak listeye yazıldı.
Bu sezon İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Fransız golcü için de rakam hazırlığı yapılacağı ve sezonun bitimiyle Manchester ekibiyle masaya oturulacağı kaydedildi.
Sözleşmesinde son 1 yıla girecek olan 1.81 boyundaki forvetin makul bir rakama bitirilmeye çalışacağı ifade ediliyor.
Taraftarı heyecanlandıracak isimler üzerinde duran Fenerbahçe yönetiminin Valencia'nın olası ayrılık ihtimali için şimdiden işi sıkı tutmak istediği kulislerde konuşuluyor.
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Daha önce Sevilla, Lyon ve Monaco formaları giyen Martial, kariyerinde 369 resmi kulüp maçında forma giyip 101 gol, 61 asist üretti. Fransa milli takımında 30 karşılaşmaya çıkıp 2 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDEYDİ
Martialile Beşiktaş da sıkça ilgilenmişti. Siyah beyazlı takım sezon başında Fransız golcü ile temaslar kursa da sonuç alamamıştı. Ardından Weghorst'u kadroya katmıştı. Martial'ın yedek kalmasında Hollandalı golcünün Manchester United'a gidişinin de büyük etkisi oldu. Fenerbahçe, Belotti'den sonuç alamayıp Martial'ı renklerine bağlaması halinde ezeli rakibi Beşiktaş'a da transfer çalımı atmış olacak.
BİR İHTİMAL DAHA VAR!
Transferkomitesinin son adayının ise Sırp golcü Luka Jovic olduğu ileri sürüldü.
Fiorentina'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun da yönetime sunulan isimler arasında olmasına rağmen bu sezon sıkça yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıcak bakılmadığı belirtildi.
Alternatif olarak listeye alınan Luka Jovic, Jesus'un kalması ya da sezon sonu ayrılırsa yeni hoca gelmesi halinde onun da onayına sunulacak.