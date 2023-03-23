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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gelecek sezon adına 2 yıldız için şimdilerden adımlar atılmaya başlandı. Bu isimler ise Andrea Belotti ve Anthony Martial. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

Ara transfer döneminde forvet transferini gündemine alıp listeyi sürekli genişleten Fenerbahçe'de yeni adaylar belirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

Bunlardan ilki sezon başında da adı uzun süre sarı lacivertli takımla anılan Andrea Belotti olurken, diğer adaysa Anthony Martial...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

Gelen haberlere göre Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki Belotti ile yeniden temasa geçilme kararı alındı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

Yaz döneminde Fenerbahçe'ye transferi için "Sürprizler olabilir" diyerek açık kapı bırakan Belotti'yi bonservis ödemeden kadroya katmak isteyen sarı lacivertli kurmayların teklif hazırlığını 1 ay içinde tamamlayıp İtalyan forvetle temasa geçmeyi düşündüğü belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

162

Palermo, Torino, AlbinoLeffe gibi takımlarda oynayıh İtalya dışına hiç çıkmayan Belotti ise 422 resmi kulüp karşılaşmasında 162 gol atıp 35 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

İtalya milli takım formasını 44 ke giyip 12 gol buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

2024'TE BİTİYOR

Manchester United'lı Anthony Martial ise B planında alternatif isim olarak listeye yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

Bu sezon İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Fransız golcü için de rakam hazırlığı yapılacağı ve sezonun bitimiyle Manchester ekibiyle masaya oturulacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

Sözleşmesinde son 1 yıla girecek olan 1.81 boyundaki forvetin makul bir rakama bitirilmeye çalışacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

Taraftarı heyecanlandıracak isimler üzerinde duran Fenerbahçe yönetiminin Valencia'nın olası ayrılık ihtimali için şimdiden işi sıkı tutmak istediği kulislerde konuşuluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

101

Daha önce Sevilla, Lyon ve Monaco formaları giyen Martial, kariyerinde 369 resmi kulüp maçında forma giyip 101 gol, 61 asist üretti. Fransa milli takımında 30 karşılaşmaya çıkıp 2 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDEYDİ

Martial ile Beşiktaş da sıkça ilgilenmişti. Siyah beyazlı takım sezon başında Fransız golcü ile temaslar kursa da sonuç alamamıştı. Ardından Weghorst'u kadroya katmıştı. Martial'ın yedek kalmasında Hollandalı golcünün Manchester United'a gidişinin de büyük etkisi oldu. Fenerbahçe, Belotti'den sonuç alamayıp Martial'ı renklerine bağlaması halinde ezeli rakibi Beşiktaş'a da transfer çalımı atmış olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

BİR İHTİMAL DAHA VAR!

Transfer komitesinin son adayının ise Sırp golcü Luka Jovic olduğu ileri sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

Fiorentina'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun da yönetime sunulan isimler arasında olmasına rağmen bu sezon sıkça yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıcak bakılmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Andrea Belotti olmazsa B Planı Anthony Martial

Alternatif olarak listeye alınan Luka Jovic, Jesus'un kalması ya da sezon sonu ayrılırsa yeni hoca gelmesi halinde onun da onayına sunulacak.

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