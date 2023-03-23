50. tır da yolda

Fenerbahçe'nin deprem bölgelerine yardımları da devam ediyor. Afetin ilk gününden itibaren seferber olup bölgeye yardım TIR'ları gönderen sarı lacivertli kulüp, dün bir TIR'ı daha yolladı. Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Kömür yüklü 50. tırımız Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı" denildi.
Fenerbahçe'nindeprem bölgelerine yardımları da devam ediyor. Afetin ilk gününden itibaren seferber olup bölgeye yardım TIR'ları gönderen sarı lacivertli kulüp, dün bir TIR'ı daha yolladı. Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Kömür yüklü 50. tırımız Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı" denildi.