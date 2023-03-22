Cesaretiniz varsa yüz yüze konuşalım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Nef Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı konuşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Koç şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum"