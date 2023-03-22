Aman Jayden

Devre arası transferlerinden Jayden Oosterwolde, Alanyaspor deplasmanında sakatlanarak kenara gelmişti. Hollandalı futbolcu için 'aşil tendinopatisi' teşhisi konuldu. Falcao da Galatasaray'dan benzer sorundan çok çekmişti. 21 yaşındaki oyuncunun tedavisi yoğun şekilde devam ediyor.
Devrearası transferlerinden Jayden Oosterwolde, Alanyaspor deplasmanında sakatlanarak kenara gelmişti. Hollandalı futbolcu için 'aşil tendinopatisi' teşhisi konuldu. Falcao da Galatasaray'dan benzer sorundan çok çekmişti. 21 yaşındaki oyuncunun tedavisi yoğun şekilde devam ediyor.