Osayi-Samuel 3 maç sonra sahada

Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan yeni transferlerden Jayden Oosterwolde, ayak bileğinden sakatlık yaşadı. 21 yaşındaki Hollandalı sol bek, maçın 17. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Bright Osayi Samuel dahil oldu. 25 yaşındaki sağ bek, ligde en son 2 Şubat'ta oynanan ve 1-1 sona eren deplasmandaki Adana Demirspor maçında kulübeden gelip, 30 dakika sahada kalmıştı. Genel itibariyle iyi bir maç çıkaran Samuel, yüzde 95 pas isabetiyle oynarken, 6 da ikili mücadele kazandı.
Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan yeni transferlerden Jayden Oosterwolde, ayak bileğinden sakatlık yaşadı. 21 yaşındaki Hollandalı sol bek, maçın 17. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Bright Osayi Samuel dahil oldu. 25 yaşındaki sağ bek, ligde en son 2 Şubat'ta oynanan ve 1-1 sona eren deplasmandaki Adana Demirspor maçında kulübeden gelip, 30 dakika sahada kalmıştı. Genel itibariyle iyi bir maç çıkaran Samuel, yüzde 95 pas isabetiyle oynarken, 6 da ikili mücadele kazandı.