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FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanarak sahayı terk eden Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor. Yıldız isimle ilgili sürpriz bir açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 11:09
FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Yıldız golcü, takımını kontra atağa çıkarmak isterken sakatlanarak bir anda kendisini yere bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Oyuna devam edemeyen Batshuayi, 19. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Fenerbahçe, sosyal medya hesabı üzerinden Belçikalı futbolcunun sakatlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Belçikalı santrforun Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Deneyimli futbolcunun yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor (uyluk iç yan) kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

4-6 HAFTA ARASI YOK

Batshuayi'nin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Fenerbahçe'de Batshuayi şoku yaşanırken, golcü futbolcuya Belçika'dan kötü haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

TEDESCO'DAN ŞOK AÇIKLAMA!

aspor.com.tr editörü Mert Kılıç'ın Walfott.be'den aktardığı habere göre; Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Michy Batshuayi'nin sakatlanmasa bile Belçika Milli Takımı'na alınmayacağını söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Batshuayi, milli formayla attığı 27 golle Belçika Milli Takımı'nın en skorer 7. futbolcusu konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Yıldız oyuncu, 15 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Belçikalı golcünün sözleşemsinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

İşte o haber...

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