FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi hakkında çarpıcı açıklama!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı konuk etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 yenmesine karşın ilk maçta alınan 2-0'lık yenilgi nedeniyle Avrupa'ya veda etti.
İspanyol ekibine elenen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi üzüntüsü yaşanıyor.
Yıldız golcü, takımını kontra atağa çıkarmak isterken sakatlanarak bir anda kendisini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyen Batshuayi, 19. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabı üzerinden Belçikalı futbolcunun sakatlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Belçikalı santrforun Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Deneyimli futbolcunun yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor (uyluk iç yan) kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
4-6 HAFTA ARASI YOK
Batshuayi'nin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Batshuayi şoku yaşanırken, golcü futbolcuya Belçika'dan kötü haber geldi.
TEDESCO'DAN ŞOK AÇIKLAMA!
aspor.com.tr editörü Mert Kılıç'ın Walfott.be'den aktardığı habere göre; Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Michy Batshuayi'nin sakatlanmasa bile Belçika Milli Takımı'na alınmayacağını söyledi.
Batshuayi, milli formayla attığı 27 golle Belçika Milli Takımı'nın en skorer 7. futbolcusu konumunda bulunuyor.
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı.
Yıldız oyuncu, 15 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Belçikalı golcünün sözleşemsinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
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