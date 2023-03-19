Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri sahadan mutlak 3 puanla ayrılarak lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Candaias, Rassoul, Koulourıs, Yusuf, Lusamba

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Samet, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Arao, Ferdi, Diego Rossi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KENDİ EVİNDE 5 ATMIŞTI

23 maçta 51 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. 28 puana sahip Corendon Alanyaspor ise haftaya 11. sırada girdi.

Akdeniz ekibiyle ligde 13. kez karşılaşacak sarı lacivertliler, rakibiyle oynadığı 12 maçtan 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.