Zenit ile maç

Fenerbahçe milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada Zenit ile özel maç oynayacak. Sarı-lacivertliler 23 Mart Perşembe 19.00'da Ukrayna temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin tüm gelirleri afet bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza gidecek.
Fenerbahçe milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada Zenit ile özel maç oynayacak. Sarı-lacivertliler 23 Mart Perşembe 19.00'da Ukrayna temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin tüm gelirleri afet bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza gidecek.