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Zenit ile maç

Fenerbahçe milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada Zenit ile özel maç oynayacak. Sarı-lacivertliler 23 Mart Perşembe 19.00'da Ukrayna temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin tüm gelirleri afet bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza gidecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Zenit ile maç
Fenerbahçe milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada Zenit ile özel maç oynayacak. Sarı-lacivertliler 23 Mart Perşembe 19.00'da Ukrayna temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin tüm gelirleri afet bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza gidecek.
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