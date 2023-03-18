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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

Jorge Jesus’un Sevilla maçı sonrası sözlerine çok büyük bir tepki var. Futbol kamuoyu Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırısına şu 3 soruyu soruyor: 1-Neden bir Avrupa maçı sonrası Süper Lig’le ilgili suçlayıcı ve ağır ifadeler kullandı? 2-Süper Lig’in sportif gerçekliği yoksa neden hala görevde? 3-14 hafta liderlik koltuğunda otururken maçlar masada kazanılmıyor muydu?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a futbol kamuoyundan büyük tepki var.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

Sarı-lacivertli takımın Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine karşın Avrupa Ligi'nde elendiği maç sonrasında yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

Jesus Gaziantep ve Hatay'ın ligden çekilmesiyle Süper Lig'in dengesinin bozulduğunu, play-off sisteminin gelmesi gerektiğini söylemiş, ayrıca Türkiye'de liglerin sahada kazanılmadığını masa başında kazanıldığını ifade etmişti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

İlk 4 takımın play-off oynaması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Jesus, "Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum." dedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

Takvim'in haberine göre; Jorge Jesus'un bu sözleri kamuoyunda infial oluşturdu.

İşte o tepkiler:

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

1-Yaptığı açıklamalarda Avrupa'da Türk futbolunun itibarını zedeledi. Jesus'un sözleri Avrupa basınında yer aldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

2-Madem ki Türkiye'de maçlar sahada değil masa başında kazanılıyor o halde Jorge Jesus neden Türkiye'de çalışıyor?

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