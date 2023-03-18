Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a büyük tepki! 'Türk futbolunun itibarını zedeledi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a futbol kamuoyundan büyük tepki var.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a futbol kamuoyundan büyük tepki var.
Sarı-lacivertli takımın Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine karşın Avrupa Ligi'nde elendiği maç sonrasında yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunun gündemine oturmuştu.
Jesus Gaziantep ve Hatay'ın ligden çekilmesiyle Süper Lig'in dengesinin bozulduğunu, play-off sisteminin gelmesi gerektiğini söylemiş, ayrıca Türkiye'de liglerin sahada kazanılmadığını masa başında kazanıldığını ifade etmişti.