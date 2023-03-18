Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçlarında başarılı bir performansa imzasını atan Serdar Aziz'le ilgili Beşiktaş iddiası gündeme atılmıştı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 15:15
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Sevilla maçı sonrası Serdar Aziz'le ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

SERDAR AZİZ İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI

Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Serdar Aziz 4 yıldır sarı-lacivertli formayı terletiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

32 yaşındaki milli stoper, 2022 yılında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıllığına uzatmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

Ligde bir süredir kesik yiyen ancak Sevilla eşleşmesinde formasını kapan Serdar Aziz'le ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

Serdar Aziz'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Beşiktaş'a imza atacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

Akşam'da yer alan habere göre söz konusu haberin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

Fenerbahçe ile geçtiğimiz yıl 3 senelik kontrat imzalayan Serdar Aziz'in takımda kalacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Jesus'la yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılırken, Serdar Aziz'in takımda kalmaya devam edeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

Yabancı sınırı da düşünüldüğünde, Serdar Aziz Fenerbahçe için kritik bir öneme sahip.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla eşleşmesinde yeniden ilk 11'e dönen Serdar Aziz, sergilediği performansla geçer not almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

32 yaşındaki Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarla 18 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

SERDAR AZİZ KİMDİR?

23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

2016 yılında Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

31 Ocak 2019'da ise Galatasaray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

A Milli Futbol Takımı'nın formasını 18 maçta terleten Serdar Aziz, 2 gol kaydetti.

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