FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte yanıtı

Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Sevilla maçı sonrası Serdar Aziz'le ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Sevilla maçı sonrası Serdar Aziz'le ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
SERDAR AZİZ İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI
Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Serdar Aziz 4 yıldır sarı-lacivertli formayı terletiyor.
32 yaşındaki milli stoper, 2022 yılında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıllığına uzatmıştı.
Ligde bir süredir kesik yiyen ancak Sevilla eşleşmesinde formasını kapan Serdar Aziz'le ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Serdar Aziz'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Beşiktaş'a imza atacağı iddia edildi.
Akşam'da yer alan habere göre söz konusu haberin gerçek olmadığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe ile geçtiğimiz yıl 3 senelik kontrat imzalayan Serdar Aziz'in takımda kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda Jesus'la yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılırken, Serdar Aziz'in takımda kalmaya devam edeceği kaydedildi.
Yabancı sınırı da düşünüldüğünde, Serdar Aziz Fenerbahçe için kritik bir öneme sahip.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla eşleşmesinde yeniden ilk 11'e dönen Serdar Aziz, sergilediği performansla geçer not almıştı.
32 yaşındaki Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarla 18 maça çıktı.
SERDAR AZİZ KİMDİR?
23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
2016 yılında Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.
31 Ocak 2019'da ise Galatasaray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını 18 maçta terleten Serdar Aziz, 2 gol kaydetti.
Defans hattında oynayan tecrübeli savunmacı, stoper olarak görev yapıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.9 milyon euro...