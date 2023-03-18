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FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşılaştığı maçta sakatlanan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi netleşti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 08:23
FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Sarı-lacivertli takımda, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ise sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Mücadelede, sedyeyle oyun kenarına alınan Michy Batshuayi, karşılaşma sonrasında yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Belçikalı forvet "Sevilla mücadelesinden ayrıldığım için çok üzgünüm ama daha güçlü döneceğim. Tüm takımla gurur duyuyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Öte yandan Batshuayi'nin sahalardan uzak kalacağı süre de netleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Kasığından sakatlık yaşayan oyuncunun 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan deneyimli golcü, rakip fileleri 15 kez sarstı ve 1 kez de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Belçikalı futbolcu, sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

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