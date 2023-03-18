FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin sahalardan uzak kalma süresi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etmişti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etmişti.
Sarı-lacivertli takımda, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ise sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.
Mücadelede, sedyeyle oyun kenarına alınan Michy Batshuayi, karşılaşma sonrasında yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.
Belçikalı forvet "Sevilla mücadelesinden ayrıldığım için çok üzgünüm ama daha güçlü döneceğim. Tüm takımla gurur duyuyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Batshuayi'nin sahalardan uzak kalacağı süre de netleşti.
Kasığından sakatlık yaşayan oyuncunun 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan deneyimli golcü, rakip fileleri 15 kez sarstı ve 1 kez de asist yaptı.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.
Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.
Belçikalı futbolcu, sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 50 karşılaşmada 27 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...