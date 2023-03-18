Batshuayi 3-4 hafta yok

Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi'den mesaj var. Belçikalı forvet "Sevilla mücadelesinden ayrıldığım için çok üzgünüm ama daha güçlü döneceğim. Tüm takımla gurur duyuyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim" dedi. Kasığından sakatlık yaşayan oyuncunun 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi'den mesaj var. Belçikalı forvet "Sevilla mücadelesinden ayrıldığım için çok üzgünüm ama daha güçlü döneceğim. Tüm takımla gurur duyuyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim" dedi. Kasığından sakatlık yaşayan oyuncunun 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.