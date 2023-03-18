6 Fenerbahçeli davet edildi

A Milli Takımımızın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı EURO 2024 eleme maçlarının kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz, 6 Fenerbahçeli oyuncuyu kadroya dahil etti. Bu isimler şöyle: Altay Bayındır, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsmail YÜksek ve İrfan Can Kahveci.
A Milli Takımımızın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı EURO 2024 eleme maçlarının kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz, 6 Fenerbahçeli oyuncuyu kadroya dahil etti. Bu isimler şöyle: Altay Bayındır, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsmail YÜksek ve İrfan Can Kahveci.