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6 Fenerbahçeli davet edildi

A Milli Takımımızın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı EURO 2024 eleme maçlarının kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz, 6 Fenerbahçeli oyuncuyu kadroya dahil etti. Bu isimler şöyle: Altay Bayındır, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsmail YÜksek ve İrfan Can Kahveci.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
6 Fenerbahçeli davet edildi
A Milli Takımımızın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı EURO 2024 eleme maçlarının kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz, 6 Fenerbahçeli oyuncuyu kadroya dahil etti. Bu isimler şöyle: Altay Bayındır, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsmail YÜksek ve İrfan Can Kahveci.
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