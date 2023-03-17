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Futbolun adaleti yok

Mücadelemiz, kazanma arzumuz iyiydi. Rakibimizin oyunu çirkinleştirmek için her şeyi yaptığını gördük. Futbolun adaletinin olmadığı bir seri oldu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Futbolun adaleti yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolun adaletinin olmadığını söyledi. İki maçta da üstün olan tarafın kendileri olmasına rağmen turnuvaya veda ettiklerini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Hem orada hem burda daha iyi olan bizdik. İspanya'da yaşadığımız şanssızlıklar elenmemize neden oldu" diye konuştu.

OYUNCULARIMI KUTLARIM

Turu hak eden biz olmamıza rağmen rakibimiz yükseldi. Futbolun adaletinin olmadığı bir seri oldu" ifadelerini kullanan Jesus, "Mücadelemiz de kazanma arzumuz da iyiydi. Rakibimizin oyunu çirkinleştirmek için her şeyi yaptığını gördük. Sevilla düzeyinde bir takıma yakışmayan şeylerdi. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

ÖNCE DESTEK SONRA TEPKİ

12. Adam dün yine taraftarlık örneği sergiledi. F.Bahçe ile Sevilla arasında oynanan karşılaşmaya sarı lacivertli futbolseverler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan taraftarlar, mücadele öncesinde de takımlarına destek oldular. 90 dakika boyunca marşlarla Kanarya'yı destek veren 52 bir sarı-lacivertli yürek, bitiş düdüğünün ardından ise, "Yönetim istifa" tezahüratları ile tepki gösterdi.

ZORLANDIK AMA GEÇTİK

Sevilla teknik direktörü Jorge Sampaoli ise önemli ve zor bir eşleşmeden geçerek tur yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Arjantinli çalıştırıcı "Gerçekten çok zorlandık. Uzatmaya da gidebilirdi. Hücum bölgesinde zayıftık. Fenerbahçe için şanssız bir eşleşme oldu" diye konuştu.

TRABZON'DAN DESTEK

Trabzonspor formaları ile Kadıköy'e gelen arama kurtarma ekipleri, Fenerbahçe atkıları takarak karşılaşmayı tribünden takip etti. Trabzonspor Kulübü, Twitter'dan taraftarların fotoğrafını "BizBeraberiz" 'hashtag'i ile paylaşırken; Fenerbahçe Kulübü "Her zaman" ve Türk bayrağı ile alıntıladı.

'BİZ BERABERİZ'

F.Bahçe-Sevilla maçında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çoruk Köyü Muhtarı Coşkun Ayyıldız ve beraberindeki heyet ağırlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde kendi imkanlarıyla Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki F.Bahçe taraftarı Elif'i kurtaran ekipte yer alan Ayyıldız ve beraberindeki 20 kişilik grup, F.Bahçeli yöneticilerle Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yemek yedi. Heyet daha sonra F.Bahçe Müzesi turuna katılarak bilgiler aldı. Fenerli yöneticiler tarafından forma takdim edilen heyet, maçı tribünden takip etti

ARDA YİNE KLASINI GÖSTERDİ

Kanarya'nın genç yıldız adayı Arda Güler, beklendiği gibi mücadeleye ilk 11'de başladı. Yetenekli futbolcu; çalımları, pasları ile yine klasını gösterdi. Hem hücum hem savunmaya destek olmaya çalıştı. 84. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı.

EMRE MOR'UN ŞANSSIZLIĞI

Yedek başlayan Emre Mor, son dakikalarda Jesus'un kozlarından biri olarak oyuna dahil oldu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu maça hareketlilik getirdi. Sevilla savunmasını zorlayan Emre'nin bir şutu az farkla auta gitti.

ALTAY GÜVEN VERDİ

Sarı lacivertli takmın file bekçisi Altay dün gece formundaydı. Az da olsa gelişen Sevilla ataklarında geçit vermedi. Kalesinde devleşti. Altay geriden arkadaşlarını da yönlendirdi. Başarılı eldiven "Turu hak eden bizdik ancak olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

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