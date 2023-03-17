Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’ye yazık oldu

F.Bahçe’ye yazık oldu

Sevilla karşısında müthiş baskılı oynadık, Valencia ile golü de bulduk ama turu getirecek farka ulaşamadık. İspanyol ekip Kadıköy’den mutlu ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
F.Bahçe’ye yazık oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etti. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 1-0 kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etti. Temsilcimiz rakibi karşısında özellikle ilk yarı büyük baskı kurdu. Nitekim 41. dakikada gole de ulaştı. 38. dakikada Ferdi'nin vuruşunda ceza sahası içinde Telles, elle topa müdahalede bulundu. 41'de Valencia penaltıyı ağlarla buluşturdu: 1-0.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK

İkinci yarıda Jasua King, Valencia, Emre Mor gole çok yaklaştı ancak skoru değiştiremediler. 90+6'ncı dakikada Lamela'nın vuruşunda top direkten geri döndü. 90 dakika sonunda çeyrek finale çıkan takım Sevilla oldu. Kupa 2'ye elemelerde başlayan Fenerbahçe, play-offta Austria Wien'i geçerek gruplara kalmıştı. Sarı-lacivertli takım, B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Kiev ile karşılaştı. B Grubu'nda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İSMAİL 6 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, 6 maç sonra ilk 11'de göre aldı. Son olarak 19 Ocak tarihinde kupada Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan İsmail, 57 gün sonra Sevilla karşısında maça direkt başladı. İsmail, söz konusu sürede Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında son anlarda oyuna dahil olmuştu.

2 EKSİKLE SAHADA

Fenerbahçe, Sevilla karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres ile Henrique, maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de Ertuğrul, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Joshua King, İrfan Can, Joao Pedro, OsayiSamuel, Crespo ve Emre Mor ise yedek soyundu.

KELİME BULAMIYORUM

Atilla Szalai maç sonunda üzüntüsünü dile getirdi. Yıldız futbolcu, "Düşüncelerimi ifade etmek için kelime bulamıyorum... Takımımla gurur duyurum. İyi performans ortaya koyduk ama yeterli olmadı. 2 gollük avantajları vardı. Maçı domine ettik, iyi bir oyunu ortaya koyduk maçı da kazandık ama çeyrek finale gidebilmek adına gol bulamadık. Zamana oynadılar ve zekice oynadılar" dedi.

VALENCIA GOLÜNÜ YAZDI

Fenerbahçe'nin Sevilla karşısındaki tek golü Enner Valencia'dan geldi. İlk düdükten itibaren İspanyol rakibi üzerinde baskı kuran sarı-lacivertli ekip, özellikle ilk yarının son bölümünde rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. Bu baskı 40. dakikada sonuç verirken, sağ kanattan Ferdi'nin ortasında Alex Telles topa ceza sahası içinde elle müdahale etti. Fenerbahçeli futbolcular Oliver'a itirazlarda bulundu. VAR odasından gelen izleme tavsiyesi sonrası ekrana giden hakem, penaltı noktasını gösterirken, Valencia topun başına geçti ve takımına galibiyet getiren golü attı.

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