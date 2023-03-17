Haberler Fenerbahçe Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla'yı 1-0 mağlup etse de turnuvaya veda etti. Maçı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, sert bir eleştiride bulundu. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 07:57
Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

BÜLENT TİMURLENK - JESUS GEÇ KALDI

İlk maçtaki skor sonrasında Kadıköy'de tur zor ama imkansız değildi. Fenerbahçe hafta sonu dinlenmiş, Sevilla lig maçından geliyordu.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Bir haftadır Jesus'un ayrılık haberlerinin konuşulduğu ortamda taraftarın desteği ile bu spekülasyonlardan etkilenmeyen bir Fenerbahçe vardı.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Portekizli hoca, orta sahayı Arda ve İsmail'e emanet ederken sol bekte Oosterwolde zor maçta görücüye çıktı.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

İsmail Yüksek ve Arda'nın iyi oyunu tereddütleri ortadan kaldırırken Batshuayi'nin erken sakatlığı ve yerine giren Joshua King'in klasik etkisiz oyunu Fenerbahçe'yi hücumda gene kilitledi.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Sevilla sol tarafta Acuna ile Ferdi'yi kitlerken milli oyuncu bulduğu ilk fırsatta penaltıyı yaptırdı.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Fernando ve Rakitic'in yorgun düşeceği belliydi. Fenerbahçe ikinci yarıya da iyi başladı. Öyle ki kaleci Altay üşümemek için ceza sahası önünde tek başına idman yapıyordu.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Takım önde ve 1 golle turda eşitlik sağlanacakken taraftarın sahaya attıklarının mantıklı bir açıklaması yok.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Evet Sevilla kalecisi oyunu ağırdan alıyor, tribünleri tahrik ediyordu ama 7-8 dakika duran oyunda da hakem Oliver de "Mağdur Sevilla'nın" arkasında durdu.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Jesus etkisiz Oosterwolde'yi alıp Szalai'yi sol bekle çekip, 70'de dörtlü defansa dönebilirdi.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Farklı değişikliklerle dizilişi değiştirmekte geç kaldı. Sampaoli'nin kenardan getirdiği adamların hepsi topla vakit çalınca, oyun kitlendi kaldı.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Doğrusu yazık oldu. Savunmaktan başka hiçbir planı olmayan İspanyollar elden kaçtı.

Bülent Timurlenk'ten Fenerbahçe-Sevilla maçı sonrası sert eleştiri!

Tribünlerden kimler bu yabancı maddeleri atıyorsa tek bir çağrım var... Bir daha gelmeyin maça. Fenerbahçe'ye 1 kuruş hayrınız yok.

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