Haberler Fenerbahçe Taraftar heyecanlı

Taraftar heyecanlı

Sarı-lacivertli taraftarlar ilk maç bittiğinden beri bu karşılaşmayı düşünüyor. Ligde haftayı BAY geçen Kanarya'da taraftarlar, Sevilla rövanşı için özel pankartlar, tezahüratlar hazırladılar. Bugünkü maçta top Fenerbahçeli futbolculardanken tribünler coşacak, rakibe geçtiğinde müthiş bir ıslık sesiyle rakibe baskı kurulacak. Yönetim de 90 dakika boyunca destek istedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Taraftar heyecanlı
Sarı-lacivertli taraftarlar ilk maç bittiğinden beri bu karşılaşmayı düşünüyor. Ligde haftayı BAY geçen Kanarya'da taraftarlar, Sevilla rövanşı için özel pankartlar, tezahüratlar hazırladılar. Bugünkü maçta top Fenerbahçeli futbolculardanken tribünler coşacak, rakibe geçtiğinde müthiş bir ıslık sesiyle rakibe baskı kurulacak. Yönetim de 90 dakika boyunca destek istedi.
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