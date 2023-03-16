Jayden sahnede

Sarı lacvivertlilerin devre arası transferlerinden Jayden Oosterwolde yedek bekliyordu. Lincoln'ün sakatlanmasının ardından 21 yaşındaki futbolcuya şans doğdu. Hollandalı futbolcu, Sevilla ile oynanacak rövanş karşılaşmasında 11'de olacak. Bu maçta sistem 4'lüye döneceği için sol bekte görev yapacak.
Sarı lacvivertlilerin devre arası transferlerinden Jayden Oosterwolde yedek bekliyordu. Lincoln'ün sakatlanmasının ardından 21 yaşındaki futbolcuya şans doğdu. Hollandalı futbolcu, Sevilla ile oynanacak rövanş karşılaşmasında 11'de olacak. Bu maçta sistem 4'lüye döneceği için sol bekte görev yapacak.