Fenerbahçe'de Sevilla maçı sonrası taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı!

Fenerbahçe'nin son 16 turunda Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında Kadıköy'de 1-0 kazanmasına rağmen turnuvadan elendi. Müsabakanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar 'Ali Koç istifa' şeklinde tezahüratları yaptı.