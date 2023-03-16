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Fenerbahçe'de Sevilla maçı sonrası taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanşında Sevilla'yı sahasında ağırlayan Fenerbahçe maçtan 1-0 galip eyrılsa da turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası sarı lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'u yaptıkları tezahüratlarla istifaya çağırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 23:59 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 00:00
Fenerbahçe'de Sevilla maçı sonrası taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı!

Fenerbahçe'nin son 16 turunda Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında Kadıköy'de 1-0 kazanmasına rağmen turnuvadan elendi. Müsabakanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar 'Ali Koç istifa' şeklinde tezahüratları yaptı.

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