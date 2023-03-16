Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan maç sonu flaş sözler! "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe evinde Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Jorge Jesus flaş sözler söyledi.

Jorge Jesus: "Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.